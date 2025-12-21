“Siguen colocando a la democracia hondureña en un juego altamente peligroso”: Gustavo Solorzano

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solorzano, hizo un llamado a la reflexión a la clase política que sigue colocando a la democracia hondureña en un juego altamente peligroso.

Sostuvo que la democracia no se defiende con cálculos políticos, no sería la primera vez que se negocia “un perro y termina saliendo una jirafa». Entendamos que la democracia se defiende respetando la ley y la institucionalidad, se defiende hoy, no cuando ya es demasiado tarde”.

En su cuenta de X, Solorzano detalló que conforme a lo que observo hoy en día y al plan que cada día es más evidente, analizo y razono el siguiente escenario:” imaginemos que llegamos al 27 de enero sin declaratoria oficial en ninguno de los niveles electivos”.

Agregó que la Constitución, en su artículo 242, es clara: se conformaría un gobierno provisional, cuyo jefe de gobierno sería el Secretario de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia, sinceramente y como abogado algo que jamás pensé ver en mi vida jurídica dentro del marco constitucional hondureño, esto solo me lo imaginaba en casos muy excepcionales por circunstancias relacionadas a caso fortuito o fuerza mayor.

Ese mismo artículo ordena que, entre 4 y 6 meses después, se convoquen a nuevas elecciones, sobre ello debe quedar algo absolutamente claro: no es una continuación del proceso electoral anterior, es un nuevo proceso electoral.

Que significa eso:

• Nueva Convocatoria.

• Ninguna validez de lo actuado en primarias e internas celebradas el 9 de marzo de 2025, a no ser que así lo defina cada partido político.

• Cada partido vuelve a definir fórmulas presidenciales, diputaciones y corporaciones municipales.

• Incluso los partidos políticos a los que antes no se les aceptaron fórmulas tendrían derecho a participar.

• Nuevas alianzas políticas.

• Nuevas reglas de juego. ¿Quiénes ganan en ese escenario?

• Los partidos con estructuras verticales, disciplinadas y jerárquicas.

• Los que pueden reordenarse rápido.

• Pierden los que tienen una estructura dividida y débil.

Además, dijo que la Constitución permite que la organización del proceso pueda recaer bien sea en el CNE, el Congreso Nacional o incluso la Corte Suprema de Justicia, ¿quién organizaría esas elecciones?

“Mucho cuidado, un nuevo proceso electoral redefine todo el tablero político, al no haber reglas de cómo regular este escenario perdemos los hondureños y ganan unos pocos que tienen mayor control institucional”, indicó.

“Ojalá esto sirva de reflexión para que analicen bien lo que hacen, recuerden que en río revuelto ganancia de pescadores”, apuntó. IR