Siguen bajando precios de los combustibles, con excepción del queroseno

Tegucigalpa – La Secretaría de Energía informó este viernes que se registrará una disminución en los precios de los combustibles, con excepción del queroseno, en la última semana de octubre.

La gasolina superior registrará una disminución de 84 centavos y su precio será de 102.34 lempiras.

En el caso de la gasolina regular, su nuevo precio será de 94.58 lempiras tras una rebaja de 69 centavos.

Sin embargo, el queroseno sufrirá un aumento de cinco centavos en su costo que será de 77.72 lempiras.

Mientras que el diésel tendrá un ajuste a la baja de 48 centavos y su valor será de 87.70 lempiras a partir del lunes.

No obstante, el GLP Doméstico mantendrá su precio de 238.13 lempiras tras la medida de subsidio que viene otorgando el gobierno.

Finalmente, el nuevo precio del GLP Vehicular será de 45.08 lempiras tras una disminución de 41 centavos. AG