Siguen altos niveles de hurto de energía y pérdidas millonarias en ENEE, indica experto

Tegucigalpa – El representante del sector energético, Samuel Rodríguez, señaló que la situación de la Empresa Energía Honduras (EEH), sigue siendo crítica debido al hurto de energía eléctrica, que representa una parte significativa de las pérdidas del sistema.

Rodríguez indicó que, tras la transición de gobierno, actualmente el 34 % de las pérdidas de energía se concentran en distintos sectores del país, y más de la mitad de estas pérdidas se deben a robos de electricidad.

“Muchos sectores que no pagan la energía cometen esta fechoría, que debería ser penada por la ley. Se necesitan más garras, más dientes, para contrarrestar este flagelo, porque afecta directamente al usuario que sí paga su recibo”, explicó.

El representante advirtió que este fenómeno deja a la empresa sin recursos suficientes para invertir, afectando la continuidad y calidad del servicio eléctrico. Según sus estimaciones, el hurto de energía representa anualmente cerca de 8,000 millones de lempiras.

Rodríguez hizo un llamado a fortalecer el nivel judicial y las acciones contra los hurtadores de energía, e implementar medidas más drásticas para proteger los derechos de los usuarios cumplidores y garantizar la sostenibilidad del sector.

Se necesita un sistema judicial más sólido y una respuesta efectiva contra quienes hurtan energía. Solo así se asegurará un servicio eléctrico eficiente y justo para todos los hondureños, concluyó. LB