Sigue la crisis en hospitales, la emergencia en Salud no ha servido de nada, cuestiona Colegio Médico

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos criticó que la mora quirúrgica se ha ido incrementando desde el 27 de enero, no ha disminuido y no se está haciendo nada con el estado de emergencia aprobado en el Congreso.

“Esto continúa igual, falta de cirugías, medicinas, insumos, medicamentos, es por eso que teníamos ciertas dudas a que se declarara una emergencia sanitaria sin tener un presupuesto necesario para que pueda funcionar y ya se perdió el primer trimestre del año en discusión y en anuncios”, reprochó.

Agregó que los hospitales siguen iguales, el Congreso Nacional debe aprobar el presupuesto general una vez que llegue al mismo para saber que se puede seguir así, sin falta de insumos para las cirugías.

“El estado de emergencias solo es para hacer compras de emergencia y directas, no era para solucionar los problemas que tenían los hospitales y esto no puede ser, se debe de ser serio y la parte política que fue la que más presionó ahora no pueden elaborar un presupuesto”, criticó.

Señaló que mientras no haya dinero no se puede hacer contrataciones, ni hacer buen uso de los quirófanos, porque a la clase política solo le interesa cómo se van a comprar los insumos y medicamentos, no se está haciendo nada en solventar la mora quirúrgica.

Por otra parte, dijo que los médicos van a cumplir tres meses sin recibir su salario y no se le puede ya estar echando la culpa al gobierno anterior.

“Firmamos un convenio para que este viernes se les pague a los más de tres mil 500 médicos a nivel nacional que no se les ha pagado estos tres meses, ojalá y paguen porque si no se les va a incrementar el problema porque los médicos se irían a paro”, arguyó.

Apuntó que de nada sirve que se aprueben leyes, debe de haber un presupuesto para que se cumpla con todo, Honduras necesita de 23 mil médicos, en este momento solo hay cinco mil en el sistema sanitario. IR