Sigue golpe al bolsillo, se disparan precios de varios productos en mercados

Tegucigalpa – Un nuevo incremento en los precios de productos de la canasta básica se registra este viernes en la Feria del Agricultor, donde vendedores reportan alzas significativas en verduras, legumbres y abarrotes, impactando directamente el bolsillo de los consumidores.

– Varios productos suben entre 1 y 5 lempiras por unidad o por libra.

María Sosa, comerciante de la Feria del Agricultor, detalló que varios productos frescos han experimentado aumentos en los últimos días.

“El limón pasó de 5 a 8 lempiras, el culantro de 5 a 10 lempiras, el pataste de 7 a 10 lempiras, el frijolito verde de 15 a 20 lempiras una bolsita y el tomate subió de 12 a 15 lempiras la libra. La libra de papa también aumentó de 12 a 13 lempiras”, explicó.

Según la vendedora, estas alzas están directamente relacionadas con la temporada de verano, que ha reducido la producción agrícola debido a la escasez de lluvias. A esto se suma el deterioro de las carreteras, especialmente en la zona de Lepaterique, uno de los principales municipios proveedores de verduras y legumbres para la feria.

“El traslado se ha complicado no solo por el alto costo de los combustibles, sino porque la calle hacia Lepaterique está en muy mal estado”, señaló Sosa.

Por su parte, el comerciante de abarrotes José García confirmó que los incrementos también han alcanzado productos esenciales. Indicó que el azúcar ha subido considerablemente: el fardo de 40 libras pasó de 474 a 524 lempiras, mientras que el de 20 libras aumentó de 238 a 274 lempiras.

Asimismo, reportó alzas en otros productos básicos como el aceite, que subió aproximadamente 3 lempiras por libra en su presentación a granel, además de un incremento de hasta 100 lempiras en el bidón de 32 libras.

La harina de maíz Maseca también aumentó de 285 a 312 lempiras por fardo, mientras que el quintal de arroz subió 30 lempiras, pasando de 1,010 a 1,040 lempiras.

Comerciantes advierten que, de mantenerse las condiciones climáticas adversas y los altos precios de los combustibles más problemas en infraestructura vial, los precios podrían seguir en ascenso en las próximas semanas, profundizando la presión económica para las familias hondureñas. LB