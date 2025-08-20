Sigue crisis en INFOP, director y sindicato se acusan mutuamente por supuesta corrupción

Tegucigalpa. Lapolémica sigue sacudiendo al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop). El director de la institución, Carlos Suazo, remarcó que personal del Ministerio Público se presentó en las instalaciones para secuestrar documentación, lo que —según explicó— estaría relacionado con una denuncia interpuesta la semana pasada contra el dirigente sindical Esteban Díaz.

Suazo acusó a Díaz de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos, señalando que las irregularidades se originaron en administraciones anteriores. “A él se le reconoció un beneficio que no le correspondía, producto de una demanda fraudulenta. Gracias a ello logró cobrar más de 1.2 millones de lempiras y acumular un salario mensual de 130,000 lempiras. Desde 2010 hasta la fecha, esa situación le ha permitido recibir más de 21 millones de lempiras”, afirmó el funcionario.

El director añadió que los fiscales únicamente extrajeron documentación vinculada al expediente del presidente del sindicato SITRAINFOP y negó que se tratara de un proceso arbitrario: “Fue exclusivamente sobre el caso del señor Esteban Díaz”, subrayó.

Ante estas acusaciones, Esteban Díaz, presidente del SITRAINFOP, calificó de “temerarias” las declaraciones del director y anunció que procederá legalmente en su contra. “En ningún momento he falsificado documentos. Lo que él dice no lo podrá probar. Esta demanda es por el cumplimiento del arancel de las ciencias agrícolas, y yo estoy siendo acosado únicamente por no alinearme a sus intereses”, manifestó.

Díaz argumentó que su salario responde a lo estipulado en el contrato colectivo y a los ajustes anuales por inflación establecidos por el Banco Central. “Yo tengo 31 años de trabajar en el instituto, no es un beneficio político ni reciente. Soy profesional agrónomo y he ejercido mi labor en el INFOP conforme a derecho”, declaró.

El dirigente sindical sostuvo que los ataques en su contra responden a un intento de apartarlo de la institución. “Me despidieron, pero la base me respaldó y fui reintegrado. Esto es un claro ataque a la dirigencia sindical”, remarcó.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades competentes, mientras la confrontación entre la dirección del INFOP y el sindicato sigue escalando, el día martes la sede del sindicato apareció cerrado con cadena y candado lo que los sindicalistas califican como un atentado en contra de la organización sindical.LB