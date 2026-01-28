Sigue conformación del gabinete con presidente Asfura como cabeza en Salud

Tegucigalpa – El mediodía de este miércoles se confirmó un nuevo grupo de juramentaciones en el gabinete de gobierno, con la novedad que el propio presidente Nasry Asfura será el que encabeza la cartera ministerial de Salud.

Entre los nombramientos que componen el segundo bloque de funcionarios destacan: Roberto Enrique Chan López, viceministro de Presupuesto de Finanzas; Lilian Rivera Ochoa, viceministra de Crédito e Inversión Pública; Ronay Adalid García Gómez, gerente administrativo de Finanzas; y Olga Suyapa Irías Santos, secretaria general de Finanzas.

En tanto, Ángel Eduardo Midence Ochoa fue nombrado como subsecretario de Redes Integradas en los Despachos de la Secretaría de Salud y José Miguel Castillo Hurtado, subsecretario de Proyectos e Inversión de Salud.

Asimismo, Fernando Puerto Castro como ministro de Trabajo; Daniel Humberto Discua como viceministro de Relaciones Laborales de Trabajo; Julissa del Carmen Martínez, subsecretario de Empleo y Seguridad Social en el ministerio de Trabajo.

Como vicecanciller se nombró a Evelyn Bautista Guevara; María Fernanda Andino, directora de ONCAE; Secretaria de Estado en los despachos de Redes Sociales, Fátima Idalma Juárez.

La cabeza ministerial de la Secretaría de Salud la llevará el propio presidente Nasry Juan Asfura. JS

Otros juramentados

– Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras (BCH)

– Emilio Hércules, secretario de Finanzas

– Mireya Agüero, secretaria de Relaciones Exteriores

– Sulmy Ortéz, secretaria de Gobernación

– Juan Carlos García, secretario de la Presidencia

– Luis Alonso Castro, secretario Privado de la Presidencia

– Rony Francisco Pacheco, director del Instituto de Estadística (INE)

– Ivette Arely Argueta, secretaria de Educación

– Marco Abadíe Aguilar, secretario de Aduanas

– José Argueta, secretario de Comunicaciones

– Andrés de Jesús Erhler, secretario de Turismo

– Aníbal Alberto Erhler, secretario de Infraestructura y Transporte (SIT)

– Fernando Joel Vázquez Montoya, viceministro de Transporte

– María Eugenia Núñez, viceministra de Obras Públicas

– Ricardo José Godoy Sánchez, director general de Conservación Vial

– Belkis Estela Escobar, directora de la Dirección de Aeronáutica Civil

– Daniel Lorena Castillo, subsecretaria de Turismo

– Carlos Cordero Montoya, director del Instituto Nacional de Migración

– María Fernanda Casasola, subdirectora del Instituto de Migración

– María Jimena de los Ángeles Casasola, directora de Servicio Civil

– Zulema Esmeralda Bustillo, gerente administrativa de la SIT