Siguatepeque reporta cero homicidios durante el fin de semana

Tegucigalpa – Siguatepeque, zona central de Honduras, reportó cero homicidios durante el fin de semana, según estadísticas oficiales.

En ese orden, la Policía Nacional, a través de la Unidad Metropolitana de Policía N°16 (UMEP-16), con sede en Siguatepeque, reportó cero homicidios e importantes detenciones durante el fin de semana.

Durante este periodo se intensificaron los operativos, retenes, saturaciones policiales y la atención a denuncias en los municipios de Siguatepeque, Taulabé, San José, El Rosario, La Trinidad y Meámbar, indicó la dependencia armada.

Asimismo, se informó la detención de 17 personas por distintos delitos, desglosados de la siguiente manera: dos detenidos por orden de captura, seis detenidos por tráfico de drogas, cuatro detenidos por violencia doméstica, tres detenidos por maltrato familiar, un detenido por disparos con arma de fuego y un detenido por porte ilegal de arma de fuego.

No obstante, estadísticas de la Policía Nacional de Honduras, señalan que en 2025 se contabilizaban 591 homicidios hasta el 10 de abril, mientras que para la misma fecha en 2026 la cifra asciende a 612, lo que representa un aumento de 21 casos. Este comportamiento eleva el promedio diario de muertes violentas de 6 en 2025 a aproximadamente 6.24 en 2026.

Con 2 mil 332 homicidios al cierre del año, la tasa de homicidios de Honduras se ubicó en 23,2 en 2025, por debajo del 25,3 registrado en 2024. Durante años, el país ha estado marcado por altos niveles de violencia de pandillas, una situación agravada por la corrupción en los niveles más altos del Estado. (RO)