Sigourney Weaver cree que Avatar 3 es una metáfora del deterioro de los océanos

París – La actriz Sigourney Weaver estimó este viernes que la trama de la tercera entrega de Avatar, que se entrena en América Latina el próximo 18 de diciembre y en España el 19 bajo el título ‘Avatar, fuego y ceniza’, pone en relieve el gapolante deterioro de los océanos.

«Me conmovió profundamente ver a un Tulkun (gigantesca criatura marina semejante a una ballena jorobada) con tantos arpones clavados (…) Exactamente lo mismo está sucediendo en este mundo», declaró en París la veterana intérprete, quien encarna al misterioso personaje adolescente de Kiri, que pertenece a los Na’vi, pero que tiene una conexión especial con la divinidad Eywa.

«Sentimos -añadió- que la emergencia aumenta en nuestra ciudad, en nuestro mundo, porque el océano realmente está sufriendo y no podremos vivir sin el océano. No creo que la gente se dé cuenta de eso», lamentó la actriz de 76 años y famosa por películas como ‘Alien: El octavo pasajero’ (1979), ‘Los Cazafantasmas’ (1984), ‘Gorilas en la niebla’ (1988) y ‘Armas de Mujer’ (1988).

Para la intéprete, «el estrés que se ejerce sobre el océano es simplemente enorme y realmente necesita ser discutido por todas las naciones». Weaver lamentó que su país, Estados Unidos, no esté interesado en este momento en ese asunto.

La actriz intervino en una rueda de prensa celebrada en París junto al director de la saga, James Cameron, y los otros protagonistas de la cinta: Zoe Saldana (Neytiri), Stephen Lang (Miles Quaritch), Oona Chaplin (Varang) y Sam Worthington (Jake Sully).

La tercera película del universo Avatar, que se estrena en Francia el próximo 17 de diciembre, cuenta con dos nuevos clanes Na’vi, el Pueblo de Ceniza y los Comerciantes del Viento, y es cinco minutos más larga que ‘The Way of Water’ (‘El sentido del agua’), que duraba 3 horas y 12 minutos.

El nuevo filme de Avatar sucede después de ‘The Way of Water’ (2022), una película que recaudó 2.320 millones de dólares, mientras que la cinta original, ‘Avatar’ (2009), llegó a los 2.923 millones, lo que la convierte en la más taquillera de la historia.

Tras ‘Fire and Ash’, llegarán una cuarta entrega, prevista para 2029, y una quinta, para 2031. EFE

