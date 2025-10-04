Siete productos de la canasta básica sufren aumento de precio esta semana

Tegucigalpa – Andrés Silva, coordinador de la Feria del Agricultor y el Artesano frente al Estadio Nacional, informó hoy que siete productos de la canasta básica aumentaron de precio esta semana.

Sin embargo, destacó que son más los productos que mantienen su precio y esta es la sexta semana que se mantienen, dijo.

Entre los productos que aumentaron de precio esta semana se encuentran el mazo de cebolla que de 40 lempiras pasó a costar 55 lempiras; El mazo de culantro también sufrió un incremento de dos lempiras y ahora se cotiza a 12 lempiras.

La bolsa de frijolitos (habichuelas) incrementó tres lempiras y de 17 pasó a costar 20 lempiras; el tomate pera subió de 12 a 15 lempiras y la lechuga incrementó dos lempiras y ahora se compra por 22 lempiras.

La cebollina también subió un lempira y pasó de costar 14 lempiras a 15 lempiras, detalló.

Enfatizó que el resto de los productos de la canasta básica no han sufrido incremento en las últimas seis semanas.

De hecho, hay productos como los frijoles que han bajado de precio, para esta semana la medida se cotiza a 102 lempiras después que en las últimas semanas se compraba la medida a 110 lempiras. (RO)