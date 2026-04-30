Siete postulantes a cargos en el CNE y TJE tienen acciones legales vigentes con el Estado, según el CNA

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), reveló este miércoles que siete personas que se postulan a los cargos vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (CNE) tienen acciones legales vigentes con el Estado, es decir, como demandante o demandado.

Los autopostulantes que tienen demanda contra el Estado son: Vilma Clementina Zúñiga D´Vicente, Víctor Manuel Murillo Lara, Agapito Alexander Rodríguez Escobar, Santos Roberto Peña Enamorado, Carlos Humberto Romero Andrade, Mariano Torres Flores y Gustavo Adolfo Zavala Umanzor.

El ente de sociedad civil pidió a la comisión especial del Congreso Nacional que aplique con rigor el criterio de inexistencia de conflictos de interés e incompatibilidades éticas.

El CNA aclaró que esta información no constituye un juicio anticipado ni una descalificación automática excusando que el acceso a la justicia es un derecho que debe ser plenamente respetado.

En el marco del proceso de selección de autoridades electorales, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) hace un llamado a la Comisión Especial del Congreso Nacional a aplicar con rigor el criterio de inexistencia de conflictos de interés e incompatibilidades éticas.



En este… — CNA Honduras (@cnahonduras) April 29, 2026

No obstante, consideran que frente a procesos judiciales en curso, resulta indispensable que se evalúe, bajo criterios de proporcionalidad y pertinencia, si existe un conflicto directo con las funciones que estos aspirantes eventualmente asumirían en los órganos electorales.

Por lo tanto, exhortó a los diputados que indaguen en la revisión de los casos, documenten sus valoraciones y garanticen que cualquier decisión se sustente en criterios técnicos verificables.

Finalmente, advirtió que la selección de autoridades electorales implica no solo el cumplimiento de requisitos formales, sino la garantía de objetividad, integridad y ausencia de condiciones que puedan comprometer el desempeño de la función pública. AG