Siete niños y dos adultos ingresan con quemaduras por pólvora al Hospital Mario Catarino Rivas

San Pedro Sula- El doctor José Garay, jefe de emergencias del Hospital Mario Catarino Rivas informó que siete menores y dos adultos ingresaron al centro hospitalario con quemaduras con pólvora.

El galeno indicó que tres de los menores fueron intervenidos ya que la pólvora cercenó dedos de sus manos.

Asimismo, otros presentan problemas en sus rostros.

Mientras que los dos adultos también presentan quemaduras en manos y rostro.

Todos los nueve ingresos son producto de la manipulación de la pólvora.

Otro caso que se registró fue en la ciudad de La Ceiba, un menor ingresó al Hospital Atlántida también con quemaduras graves por manipulación de pólvora. IR