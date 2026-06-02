Siete funcionarios hondureños completan capacitación del Departamento de Estado de EEUU

Tegucigalpa – Siete funcionarios hondureños completan capacitación del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Así lo informó este martes la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

Siete funcionarios hondureños completaron una capacitación impartida por expertos de @StateINL con el fin de fortalecer sus capacidades para construir casos sólidos contra estructuras de pandillas y el desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales que amenazan la… pic.twitter.com/8KU57N9ZYd — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) June 2, 2026

Los siete funcionarios hondureños completaron una capacitación ofrecida por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento de Estado.

El fin de la capacitación fue fortalecer las capacidades para construir casos sólidos contra estructuras de pandillas y el desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales que amenazan la región, indicó la embajada estadounidense en Tegucigalpa.

Esto refleja la sólida cooperación entre Estados Unidos y Honduras para hacer frente al crimen organizado y promover la seguridad regional. (RO)