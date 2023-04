Siete familias quedan en la calle por incendio en Comayagüela

Tegucigalpa – Un incendio estructural consumió cuatro viviendas en la colonia San Antonio de Comayagüela, informó esta mañana el Cuerpo de Bomberos.

El teniente Cristian Sevilla, portavoz del Cuerpo de Bomberos, confirmó que en las viviendas quemadas habitaban siete familias que quedaron totalmente en la calle, ya que todos los enseres se redujeron a cenizas.

Las viviendas se consumieron en su totalidad, y ya se trabaja en la investigación para emitir un dictamen legal, sobre lo que pudo provocar el incendio.

Las viviendas eran de construcción vista, es decir lo que se conoce como construcción de madera y lámina de zinc.

En ese sentido, las familias claman ayuda ya que quedaron solo con la ropa que andaban puesta no pudieron salvar nada porque el fuego se extendió rápidamente, no obstante, agradecieron que al menos no hubo pérdida de vidas humanas.

El Cuerpo de Bomberos llama a la población a tener prevención y al menor indicio no esperar a querer apagar el fuego por sí solos sino llamar de inmediato al 911 o directamente a los bomberos, porque debido a las altas temperaturas el fuego se propaga más rápido. LB