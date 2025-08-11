Siete deportes coronarán a los atletas en el tercer día de Panamericanos Junior ASU2025

Asunción – Un total de siete deportes, de los 16 que se disputarán este lunes, repartirán medallas en la tercera jornada de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, que lidera Brasil con un total de 21 metales.

Las disciplinas que tendrán campeones este día son el ciclismo BMX freestyle, esgrima, judo, natación, remo, skateboarding y tiro.

Además, están pautadas rondas clasificatorias en deportes de raqueta, como tenis y squash.

También la gimnasia rítmica y de trampolín entrarán en escena en la Secretaría Nacional de Deportes (SND), en Asunción.

El conteo de medallas lo encabeza Brasil, escoltado por Chile -con cinco doradas y un pleno de diez metales- y Colombia, que marcha con dos primeros lugares y un total de diez medallas, tras la cosecha del domingo pasado.

Los Juegos Panamericanos Junior otorgarán 216 plazas directas para los Panamericanos absolutos de Lima 2027.

A estas justas, que además de Asunción tiene como sedes las ciudades de Luque (centro), Encarnación (sur) e Ypacaraí (centro), asisten más de 4.000 deportistas de 41 países, que competirán en 28 deportes y 42 disciplinas. EFE

