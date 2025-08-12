Siete de cada 10 hondureños expresan confianza en las iglesias: ASJ

Tegucigalpa – Citando datos del Latinobarómetro 2024, la Asociación para una Sociedad Más Justa (AJS), señaló este martes que siete de cada 10 hondureños expresan confianzas en las iglesias cristianas de Honduras.

En ese contexto, el organismo de sociedad civil expresó su solidaridad con los liderazgos de la Iglesia Católica y Evangélica.

Las iglesias en Honduras han estado bajo ataque tras una convocatoria a una Caminata de Oración por la Paz el sábado 16 de agosto por la paz y la democracia de Honduras.

“En un momento de desafíos y polarización, nos unimos a sus llamados a orar por Honduras, para que prevalezca la paz, la justicia y una democracia sólida que sirva al bien común”, acotó la ASJ.

La «Caminata de Oración por la Paz», convocada por la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) y la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), continúa cobrando fuerza a nivel nacional. La movilización, prevista para el próximo 16 de agosto, se desarrollará de forma simultánea en las 18 cabeceras departamentales y en al menos 34 municipios del país.

Bajo el lema “Caminamos con fe y esperanza”, la iniciativa tiene un carácter estrictamente espiritual y ciudadano. Su propósito, según los organizadores, es elevar oraciones por la paz, la democracia, la unidad nacional y la reconciliación del pueblo hondureño.

A medida que se acerca el 16 de agosto, las iglesias cristianas de Honduras mantienen su llamado a la conciencia colectiva de la población para sumarse a la caminata y orar por la paz en el país. (RO)