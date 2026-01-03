Siete aeropuertos en Puerto Rico cancelan vuelos tras el ataque de EEUU a Venezuela

San Juan.- El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, Norberto Negrón, informó este sábado que otros seis aeropuertos de la isla, además del principal de San Juan, cancelaron sus vuelos por seguridad tras el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela.

Los aeródromos son los internacionales Rafael Hernández en Aguadilla y Merceditas en Ponce, los regionales Fernando Ribas Dominicci en Isla Grande (San Juan), José Aponte De la Torre en Ceiba, Benjamín Rivera y Antonio Rivera, en las islas-municipios de Culebra y Vieques, respectivamente, detalló Negrón en un comunicado.

Negrón confirmó que el espacio aéreo comercial en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, ha sido cerrado por orden de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) hasta la 01.00 (05.00 GMT) de mañana, domingo.

El titular de Puertos dijo también que se encuentra en continua comunicación con la gerencia de la empresa Aerostar Holdings, operador del aeródromo sanjuanero, con el propósito de proveer apoyo a los pasajeros que se pudieran ver impactados por esta acción.

«Esto podría causar un disloque en los vuelos desde y hacia este, el principal aeropuerto en el Caribe. Ante esto, la Autoridad de los Puertos se encuentra monitoreando la situación muy de cerca», dijo Negrón.

Dijo además que evalúa las acciones a tomar cuando se levante la orden de la FAA «y cómo se establecerá los patrones de vuelos, tanto de salida como de llega».

«Exhortamos a todos los pasajeros con vuelos hoy y mañana a contactar sus líneas aéreas con premura para conocer el estatus de sus vuelos y las contingencias que estas aerolíneas implementarán para mitigar cualquier situación», agregó. EFE/ir