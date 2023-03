“Siempre que se toca ese minúsculo grupo, EEUU reacciona así”: Jari Dixon a embajadora Dogu

Tegucigalpa – “Siempre que se toca ese minúsculo grupo de la población los señores de los Estados Unidos reaccionan de la forma que lo está haciendo la embajadora, cuando se trata de ayudar, de beneficiar a las grandes mayorías, no escuchamos esta preocupación del gobierno de los Estados Unidos”.

– “Le preocupará a la señora embajadora que aquí un pequeño grupo de personas se vuelven multimillonarios por negocios con el Estado”, reprochó.

Así reaccionó el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon ante las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu sobre el impacto de la Ley de Justicia Tributaria.

Dixon dijo que “si esas exoneraciones son la solución, no creo que hayan dado resultado porque si no, no estuviéramos en este problema económico que estamos”.

“A estas empresas se les dio la exoneración para que produjeran empleo. No se ha producido el empleo necesario. Lo que se han hecho es abusar de esas exoneraciones, de hecho, a los empleados les pagan una miseria y no fue una solución, a los empleados solo les dan para que sobrevivan para que sigan respirando”, afirmó Dixon.

(LEER) Reformas tributarias preocupan a EEUU

El diputado agregó que “le pregunto a la señora embajadora, ¿será que los hondureños estamos condenados a vivir en la pobreza porque no hay que tocar a este minúsculo grupo de empresarios que se han vuelto ricos con las riquezas del país?

Cuestionó si la preocupación de la representante del gobierno de los Estados Unidos en Honduras es la misma por el bienestar de los hondureños que viven en la pobreza y en la miseria es la misma expresada durante un foro en una universidad en la capital.

“¿Le preocupará a la embajadora que hoy no hay dinero para poder llevar dinero a ese 70 % de la población, le preocupará a la señora embajadora que aquí un pequeño grupo de personas se vuelven multimillonarios por negocios con el Estado, empresarios que no pagan impuestos, que no se aprovechan de las exoneraciones fiscales, mientras nuestra gente vive con menos de 20 lempiras diarios?”.

Dijo además que la responsabilidad de sacar adelante este país “es obvio, es lógico, no es de los Estados Unidos, es del gobierno de la presidenta Xiomara Castro”.

(LEER) Energía y mano de obra en Honduras “son muy altos”, se queja embajadora Dogu que pide cambios “con cuidado”

“Déjenos a nosotros buscar soluciones, porque ya probamos de diferentes formas y no ha sido posible. Ustedes los estadounidenses solo les preocupa sus intereses, no les interesa los intereses y el beneficio de los hondureños”, señaló.

“Aquí se puede estar muriendo la gente de hambre y aquí no vienen ustedes a decir, aquí esta esto para ayudarle a su población, así que, con mucho respeto a la señora embajadora, nosotros no nos metemos en los asuntos de ustedes”, puntualizó. (VC)