Siempre habrá familiares y militares que intenten meter droga en penales, dice comandante de PMOP

Tegucigalpa – El comandante de la Policía Militar del Orden Público, Ramiro Fernando Muñoz dijo este viernes que siempre habrá personas que intenten meter drogas o armas a los centros penales, pero advirtió que éstas serán puestas a la orden de los tribunales.

Desde el pasado 1 de julio, las Fuerzas Armadas, a través de la Policía Militar, tomó el control de las 25 cárceles hondureñas a fin de devolver la gobernabilidad a los centros de detención del país.

Pese a la presencia de militares, el comandante de la PMOP refirió que los intentos de ingresar drogas o armas no terminarán. “Eso va a suceder con personal familiar y con personal nuestro que no va a aguantar la tentación de recibir dinero de organizaciones criminales, lo van a hacer y van a caer y van a ser puestos a la orden de los tribunales”, señaló.

En ese sentido dijo que la intervención a las cárceles y los registros continúan a fin de imponer la paz en estos centros y para tener todo en orden.

(Leer) Policía militar, bajo la lupa por presuntos abusos

“Los centros penales son centros de detención, no son centros de venta de droga, o de tráfico o de cualquier otro ilícito, eso no se dará. Estamos aprendiendo porque estamos incorporando tecnología y todavía lo haremos mejor y todos los funcionarios están claros que vamos a hacer las cosas correctas”, expresó.

Muñoz aseguró que no siente temor de poner orden en las cárceles, destruir sembradíos de drogas en esta lucha contra el crimen organizado, ya que lo que está haciendo es cumpliendo las funciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar. “Siempre tuvimos que haberlo hecho, no podemos permitir que nuestro país se convierta en un asidero para este tipo de siembras o para el tráfico de la droga, eso no posible”.

Consultado si había recibido alguna amenaza contra su integridad, el comandante de la Policía Militar dijo que generalmente los criminales atentan contra funcionarios que se meten con ellos, pero “yo no me meto con nadie, yo no hago trato con nadie, no conozco a ninguno, entonces eso no nos va a detener lo que estamos haciendo”, dijo al descartar que haya recibido amenazas. VC