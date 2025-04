“Siempre atacan a los fiscales que obedecen a los gobiernos de turno, eso es normal”: Fiscal Zelaya

Tegucigalpa – El Fiscal General Johel Zelaya dijo este viernes que en Honduras es normal que se ataque a la cabeza del Ministerio Público bajo el argumento que obedecen a los gobiernos de turno.

Acentuó que “siempre atacan a los fiscales que obedecen a los gobiernos de turno, eso es normal, sin embargo en la vida he tratado de caminar el camino correcto. No soy perfecto, la perfección sólo la tiene Dios y he tratado de hacer lo mejor en mi vida pensando en mi familia, en mis padres, en mis buenos amigos y por lo tanto no me considero un funcionario de doble moral”.

Sobre las acusaciones de Romeo Vásquez, quien le llamó “fiscal de juguete”, Zelaya expresó: “No ha de ser fácil estar prófugo, nunca quisiera estar en el momento que él pasa”.

El Fiscal Zelaya se refirió a Romeo Vásquez.

Trató evadir referirse al exjefe de las FFAA, Romeo Vásquez, pero aludió que “debería explicarle al pueblo hondureño qué fue lo que pasó el 24 de noviembre de 2013 en una casa del norte de este país. Eso, hay que decirle las verdades al pueblo, porque cuando defendemos este tipo de personajes también nos convertimos en aplaudir la doble moral, lo incorrecto, y quienes defienden a muchos personajes en este país sepan que en algún momento van a quedar avergonzados, no porque el fiscal lo quiere es por el tipo de acciones que vamos a presentar, es por el tipo de información que tiene el Ministerio Público y que va a aportar en algún momento en algún tribunal de este país”.

Zelaya tampoco quiso revelar lo ocurrido hace 12 años en esa cita que él expresó ocurrió en el norte de Honduras. “Como Fiscal General no puedo revelar las investigaciones al menos que haya en los juzgados expedientes o requerimientos presentados”, asistió. JS