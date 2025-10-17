Sídney acoge la mayor exposición de esculturas al aire libre y gratuita del mundo

Sídney (Australia) – El icónico paseo costero entre las playas Bondi y Tamarama de Sídney volvió este viernes a convertirse en una galería al aire libre gracias a Sculptures by the Sea (Esculturas frente al Mar), la mayor exposición gratuita de esculturas del mundo, que reúne este año más de 90 obras de artistas de 13 países.

La muestra, que celebra su 27ª edición, combina arte y paisaje en uno de los tramos más visitados del litoral de Sídney, y presenta a 36 artistas que participan por primera vez, entre ellos representantes de Brasil, Italia, Japón, Dinamarca, China e India, además de exhibir las obras de 64 escultores australianos.

«Para mí, esta es una de las oportunidades del año para que la gente vea mi trabajo», explicó hoy a EFE el artista australiano Andrew Cullen, originario de Queensland (noreste de Australia) y creador de la obra ‘Rustle’, un imponente lagarto que le llevó 400 horas esculpir con materiales reciclados de un antiguo cobertizo.

Un caleidoscopio gigante frente a la costa, una cabina telefónica o complejas estructuras abstractas coronan esta edición, protagonizada no sólo por sus obras, sino por el espectacular paraje en el que se encuentran.

El director artístico y fundador del evento, David Handley, celebró en un comunicado poder reunir a más de 90 creadores «tras dos años difíciles sin apoyo federal» y agradeció el respaldo de los patrocinadores y del público.

«Sería maravilloso que el Gobierno federal reconociera la importancia de esta exposición gratuita para el público y apoyara a los artistas y a nuestra organización sin ánimo de lucro», subrayó Handley.

Esta edición estuvo al borde de la cancelación debido a un déficit de 200,000 dólares australianos (110,000 euros), que se solventó a última hora gracias a aportaciones privadas.

La exposición al aire libre, que se extiende a través de dos kilómetros, estará disponible al público entre este 17 de octubre y el 3 de noviembre y se espera que atraiga a medio millón de visitantes, según la organización.

El neozelandés James Rogers, afincado en Nueva Gales del Sur (este de Australia), fue distinguido también hoy con el principal premio de escultura vinculado al evento, dotado con 70.000 dólares australianos (unos 42,000 euros), por su obra Siren’s Song (Canción de Sirena). Rogers es uno de los artistas más veteranos del certamen, en el que participa desde la primera edición en 1997. EFE