Sicarios irrumpen en unidad de transporte interurbano y matan a pareja de pasajeros

Tegucigalpa – Varios sicarios irrumpieron en una unidad del transporte interurbano y le quitaron la vida a balazos a una pareja de pasajeros dejando –además- a tres personas heridas en el kilómetro 21 de la carretera CA-6 que conduce a la capital hondureña con el oriente del país.

– Tres personas resultaron heridas, un padre y su hijo menor de edad.

De acuerdo a la información preliminar, los malvivientes a bordo de motocicleta daban seguimiento al bus del transporte interurbano que cubre la ruta Tegucigalpa – Güinope para ejecutar a las dos personas.

Las víctimas fueron identificadas como Izcrac Melissa Vásquez Flores (27) y Alejandro Higinio Rodríguez López (55).

Los sicarios subieron a la unidad y tras identificar a su blanco -Alejandro Rodríguez- le dispararon hasta quitarle la vida, pero los disparos alcanzaron a Izcra Vásquez, que no tenía nada que ver con el primero. Igualmente, tres personas más resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a un centro asistencial capitalino.

Los criminales habrían abordado la unidad como presuntos pasajeros y cuando lograron identificar el objetivo lo atacaron a disparos.

Efectivos policiales llegaron a la escena, a la altura de Joya Grande y El Jicarito para resguardar la escena, donde quedaron los dos cuerpos sin vida de la malograda pareja.

Al menos siete homicidios diarios se registran en Honduras, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS