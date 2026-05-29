Fallece taxista tras atentado criminal en barrio Buenos Aires

Tegucigalpa– El taxista Pedro Rafael Servellón Padilla, falleció en el Hospital Escuela, luego de haber sido atacado a disparos por sicarios motorizados en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa.

De acuerdo con información preliminar, el conductor fue interceptado por sujetos armados que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones antes de darse a la fuga.

Tras el atentado, la víctima fue trasladada de emergencia al principal centro asistencial del país, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen y dar con el paradero de los responsables del asesinato del joven taxista.

Más temprano informábamos

Sicarios en motocicleta atentan contra taxista en capitalino barrio Buenos Aires

Tegucigalpa – Dos sicarios a bordo de una motocicleta atentaron contra el conductor de una unidad de taxi en la colonia Buenos Aires, en la capital hondureña.

– Este mismo jueves un hombre fue ejecutado en vía pública por sicarios en la colonia Las Brisas de Expocentro en San Pedro Sula; y en Sabá, Colón, se registró otro atentado contra el conductor de un vehículo.

El motorista, identificado como Pedro Rafael Servellón Padilla, gravemente herido fue llevado a un centro asistencial ante el ataque criminal.

Cámaras del 911 captaron el momento en el que los dos sicarios perpetraron el ataque, por lo que un equipo de respuesta de la Policía da seguimiento para dar con el paradero de los malhechores.

La legislación vigente prohíbe el transporte de dos hombres en motocicleta, sin embargo esta normativa no se cumple ante la ausencia de policías de tránsito en la ciudad capital.

Un promedio de seis homicidios diarios se registran en Honduras, de acuerdo con estadísticas del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS