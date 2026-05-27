Sicarios asesinan a joven abogado en el patio de su vivienda en Copán

Tegucigalpa – Sicarios llegaron a la casa de un joven abogado para ultimarlo a disparos en el municipio de La Jigua, departamento de Copán, occidente de Honduras.

– Desde el año 2004, alrededor de 220 profesionales del derecho perdieron la vida violentamente, con un nivel de impunidad que ronda el 90% de los casos.

El occiso fue identificado como Fredy Fernando Leiva Ramos (30), de oficio abogado, quien fue atacado a balazos por sujetos que llegaron hasta su residencia mientras éste realizaba labores domésticas en el patio. Los malhechores luego de cometer el crimen huyeron del lugar.

En un intento por salvarle la vida, el togado fue llevado a un centro asistencia, pero expiró en el camino.

Se conoció que el occiso es pariente del asesinado en 2011 alias «Mamalicha» (cuyo nombre real era Fredy Armando Leiva), quien fue uno de los criminales y contrabandistas más notorios de Honduras durante las décadas de 1980 y 1990, quien operaba en la región fronteriza del departamento de Copán. Sin embargo, este extremo no ha sido confirmado por las autoridades.

[LEER] Matan a Freddy Armando Leiva, alias “Mama Licha”, en La Entrada Copán

Honduras vive una alarmante ola de violencia que deja siete masacres con el saldo de 47 personas solamente este mes de mayo.

Los recuentos del Observatorio de la Violencia de la UNAH, dan cuenta de seis homicidios diarios en Honduras, la mayoría de estos sucesos son cometidos con armas de fuego.

Unos 296 profesionales del derecho denunciaron, entre 2016 y 2025, que su integridad física y su vida están en riesgo al ser objeto de amenazas, atentados y desplazamiento forzado que convierten a esta profesión en una labor de alto riesgo para quienes la ejercen reveló hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). JS