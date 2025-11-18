Sicarios acribillan a taxista en San Pedro Sula

San Pedro Sula– Un conductor de taxi fue asesinado la tarde de este martes en San Pedro Sula, norte de Honduras.

La víctima víctima fue identificada como Cesar Banegas.

Datos preliminares indican que un sujeto que iba como pasajero lo asesino, posteriormente otro sujeto en motocicleta espero al sicario para darse a la fuga.

El ahora occiso conducía el número de taxi 0082.

Agentes policiales se apersonaron al lugar para iniciar con las investigaciones del caso.

Personal de Medicina Forense se trasladó al sector para realizar el debido reconocimiento y levantamiento del cadáver. IR