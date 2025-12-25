“Si ya hubo definición, acojamos la ley; hay que ser humildes, sin orgullo ni soberbia”: Cardenal Rodríguez

Tegucigalpa– El Cardenal Óscar Andrés Rodríguez dijo este jueves que al haber ya un ganador de las elecciones generales se debe acoger la ley, ser humildes, sin orgullo, ni soberbia, Honduras necesita paz, reconciliación y amor.

Señaló que de nada sirve seguir polarizando a la población, “si ya hubo una definición, acojamos la ley, hay que ser humildes, no es el orgullo ni la soberbia”.

No andemos buscando cosas exteriores y la soberbia en querer tener el poder, el poder es para servir no para servirse.

Honduras necesita paz, reconciliación y amor, eso es la Navidad, afirmó.

Rodríguez también agradeció a los medios de comunicación por el servicio que brindan en este tiempo difícil que vive Honduras. IR