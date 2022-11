Si viene una comisión anticorrupción será la mejor aliada del MP: Fiscal Chinchilla

Tegucigalpa – “Estamos plenamente convencidos que sí se toma la decisión de traer una comisión contra la impunidad o algún organismo de apoyo, se va a convertir, como lo fue la MACCIH, la mejor aliada del Ministerio Público y una ventana de oportunidad y esperanza para el pueblo hondureño para que se combata ese flagelo”, señaló este viernes el Fiscal General Óscar Fernando Chinchilla.

– El Ministerio Público celebra la llegada de una misión anticorrupción a Honduras, dijo Chinchilla.

– “Lo que son las críticas, los ataques, las calumnias políticas, políticas son y el Ministerio Público está muy lejos de eso”, expresó.

– Ahora la criminalidad es transnacional, por ello es importante fortalecer los mecanismos de extradición, asistencia judicial e intercambio de información entre países, expresó el fiscal.

Remarcó que el “el Ministerio Público celebra que se pueda traer una Misión de Apoyo contra la Impunidad porque no tenemos nada que esconder y precisamente cuando estuvieron los tres voceros de la MACCIH eran fieles defensores del Ministerio Público, y el secretario (Luis) Almagro cuando la misión lamentablemente no se renovó agradeció en su pronunciamiento final al Ministerio Público”.

Adicionó que el combate a la criminalidad y la corrupción también atañen a la comunidad internacional porque forma parte de la sostenibilidad del estado de derecho.

La cabeza de la Fiscalía dijo respetar la labor del Poder Judicial, sin embargo apuntó que “no puedo dejar de decirlo, a veces habría que ver si fue que los fiscales hicieron bien las cosas o qué hacen los jueces, porque tanto la Misión de Apoyo Contra la Impunidad (MACCIH) y los casos presentados en conjunto con la UFECIC -ahora UFERCO- a veces choca con resoluciones judiciales que son inadecuadas y que la razón nos la ha dado cuando nos vamos a recursos de apelación o casación y después estas resoluciones son revertidas o enmendadas”.

Pidió revisar la facultad discrecional que la ley otorga a los jueces porque a veces se torna arbitraria.

Desglosó que en el MP hay varias fiscalías que investigan corrupción, entre las que destacó: “está la UFERCO, que dirige acertadamente el fiscal (Luis Javier) Santos, está la Fiscalía de Enjuiciamiento a Servidores, asimismo la UNAF que ha hecho un gran trabajo en los casos del Seguro Social, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la unidad que investiga corrupción policial. Tenemos cinco hijos y a todos debemos darles su valor”.

El fiscal Chinchilla ofreció declaraciones este viernes.

Chinchilla aprovechó para anunciar que en los próximos días el Estado de Honduras recibirá una importante cantidad de dinero que fue recuperado en el caso del megafraude al IHSS, luego que fueran rematados bienes en Miami y Lousiana, EEUU.

Consultado sobre si hay más requerimientos fiscales en contra de exfuncionarios de la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, el fiscal Chinchilla respondió que el artículo 7 de la Ley del Ministerio Público impone la restricción de hablar o no de casos específicos.

“El Ministerio Público está investigando, continúa con las investigaciones y en la medida que estas se concluyen vamos a seguir ejerciendo acciones penales como se han visto”, declaró.

Sobre si desde su gestión se protegió al expresidente Hernández, el fiscal Chinchilla refirió que “aquí hay que hacer un análisis y no solo atemporal de solo ver esta administración, hay que comparar las otras administraciones”.

Subrayó que en la CICIG que funcionó en Guatemala se tardaron 8 años para presentar acusaciones contra un expresidente, ya que las investigaciones en este tipo de delitos son complejas, al tiempo que citó en Honduras la población desconfía de todas las instituciones públicas e incluso en las narraciones de los partidos de fútbol se prefiere a los narradores mexicanos.

Destacó el empuje con el que comenzó el Ministerio Público en su fundación (1994) con el exfiscal Edmundo Orellana, “después no quiero referirme a lo que habrá pasado, pero se perdió parte de la velocidad que se traía. Si comparan lo que hemos hecho con lo que pasaba hace 10 años habrá una cifra y cambios importantes”, acentuó.

Las declaraciones de Chinchilla fueron vertidas este viernes en el marco de las audiencias públicas ante la comisión de presupuesto del Congreso Nacional.

Valoró el trabajo de los medios de comunicación por las investigaciones que realizan, así como por la función de informar y educar a la población. “En estos casos de crimen organizado y corrupción no hay balas de plata para acabar con el tema, las investigaciones a veces son complejas y llevan su tiempo, pero ustedes han visto cómo en la medida en que se trabaja con el esfuerzo que hacen los fiscales y los investigadores se materializan en requerimientos”, adicionó.

Reflexionó que desde el Río Bravo hasta la Tierra del Fuego existe una realidad: necesidades enormes y recursos limitados, por lo que externó su satisfacción para que desde el Poder Legislativo se les incremente el presupuesto para el ejercicio fiscal 2023.

Concluyó afirmando que “en el Ministerio Público hemos dicho que pueden atacarnos, pueden ofendernos, pueden injuriarnos, pero lo que no pueden es destruir nuestra fe y compromiso y la voluntad inclaudicable que hasta el día en que sea Fiscal General porque no nací siendo fiscal y no espero morir siendo fiscal, vamos a seguir haciendo lo que la ley manda”.

