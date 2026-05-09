Si usted manda incompetentes a dirigir instituciones técnicas, el mandado no saldrá bien, dice analista en temas agrícolas

Tegucigalpa – El ingeniero y analista en temas agrícolas, Guillermo Cerritos, cuestionó este sábado que si se personas incompetentes llrgan a cargo de instituciones técnicas, los resultados serán catastróficos, refiriéndose al vencimiento 44 mil quintales de frijol en las bodegas del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).

“Si mandamos a dirigir a una institución importante a una persona que no cuenta con la pericia, capacidades y credenciales técnicas para dirigir alguna institución, obviamente el mandado no va a salir bien”, dijo al noticiero TN5.

Acusó del vencimiento de 44 mil quintales de frijol a la autoridad encargada de nombrar a la persona a cargo de la reserva estratégica y que fue una designación inconsciente por obedecer decisiones políticas.

Cerritos indicó que cualquier administrador en el manejo de inventarios tiene que saber el principio de primer entrada y salida de productos.

Consideró que el vencimiento de frijoles no fue un descuido, sino una negligencia, falta de ética y algo de “compadre hablado”.

El ingeniero exigió que se retome el convenio con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el manejo de la reserva estratégica.

“Basta de poner personal incompetente en la dirección de instituciones claves en la seguridad alimentaria”, demandó.

Finalmente, reflexionó que la administración del IHMA no es de vender bodegas, sino de controles humedad e insectos en los alimentos, y de compras en base a criterio de calidad. AG