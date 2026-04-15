Frase del día“Si un Presidente nombra procesados en su gobierno, lanza un claro mensaje sobre la impunidad a la nación”.Por: Proceso Digital15 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Edmundo Orellana • Exfiscal General del MP Noticias recientes NacionalesUn avión de la NOAA de EEUU llega a Honduras para reforzar prevención de huracanes Al DíaEl Senado rechaza una resolución para impedir que Trump ordene nuevos ataques contra Irán InternacionalesExpresidente Saca enfrenta proceso civil en El Salvador por impago de deuda con el Estado Al DíaPanamá incauta 1,897 paquetes de droga que iban rumbo a Bélgica InternacionalesDemócratas buscan un juicio político en el Congreso contra secretario de Guerra de Trump