Si un consejero no firma declaratoria de elecciones incurre en responsabilidad penal, advierte exfiscal del MP

Tegucigalpa – El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana advirtió este sábado que en el caso que uno de los consejeros del ente electoral no firma la declaratoria de elecciones, incurre en responsabilidad penal.

El también exministro de Transparencia del actual gobierno, planteó que en el caso de que un consejero del CNE se niegue a firmar la declaratoria de elecciones, se habilitaría la competencia del Congreso Nacional.

Seguidamente, acentuó: “De suceder, el consejero incurriría en responsabilidad penal”.

Orellana interrogó que “¿Habrá consejero capaz de cometer delito?”.

Honduras celebró elecciones el pasado 30 de noviembre para elegir a un nuevo presidente para el periodo 2026-2030, así como 128 diputados al Congreso Nacional y 298 alcaldes de todo el país.

El pleno del CNE, integrado por los consejeros Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa deberán ofrecer la declaratoria de elecciones antes del 30 de diciembre, pero el último de los funcionarios ha expresado desconocer los resultados de los comicios. JS