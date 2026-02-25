Si un alcalde incumplió la ley con demandas debe asumir consecuencias civiles, administrativas y penales: magistrado del TSC

Tegucigalpa – El magistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ricardo Montes, reiteró que es obligación de cada servidor público cumplir estrictamente la ley desde el inicio hasta la finalización de su cargo, advirtiendo que el incumplimiento puede derivar en responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales.

– TSC, investigará cada caso de demandas laborales en las municipalidades y brindará informe sobre si hay o no responsabilidades.

Montes se refirió a los casos de varias alcaldías en las que se han reportado supuestas anomalías relacionadas con abuso de autoridad y afectación de fondos públicos municipales y del Tesoro Nacional. Señaló que algunas demandas ya han sido dilucidadas y que podrían implicar infracciones a la ley.

“El que administra fondos públicos debe hacerlo con transparencia y apego a la normativa. Si se encuentran indicios de responsabilidad, el Tribunal puede aplicar sanciones que van desde multas de hasta 30 salarios mínimos, sin perjuicio de otras responsabilidades que correspondan”, enfatizó.

Indicó que, de momento, una de las investigaciones oficiales en curso corresponde a la alcaldía de El Corpus, en el departamento de Choluteca, pero aseguró que todos los casos serán investigados de manera independiente y objetiva.

El magistrado subrayó que el TSC mantiene abiertos procesos de investigación para esclarecer cada denuncia y determinar si existen méritos para deducir responsabilidades conforme a la ley.

En otro tema, Montes hizo un llamado a todos los funcionarios públicos obligados a presentar su declaración jurada de ingresos para que cumplan con este deber legal. Recordó que el incumplimiento también puede generar sanciones y recargos económicos.

Asimismo, explicó que el TSC desarrolla jornadas de capacitación en diferentes ciudades del país para facilitar el proceso a nuevos funcionarios o a quienes no pueden trasladarse a la capital. “Todos los servidores públicos obligados deben presentar su declaración, tal como lo establece la ley”, concluyó.LB