Si trabajadores tuvieran opción a formar sindicatos no habría necesidad de negociar salario mínimo: Daniel Durón

Tegucigalpa – En el marco de la conmemoración del Día del Trabajador Hondureño, el secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, dijo hoy que si en Honduras el trabajador tuviera la opción a formar un sindicato no habría necesidad de negociar el salario mínimo.

Negociar un salario mínimo es una acción de solidaridad con los trabajadores que no pueden negociar un contrato colectivo, argumentó.

“Si a los trabajadores se les permitiera tener sindicatos, negociar contratos colectivos, no tendríamos problemas de negociar salarios mínimos, que es una acción solidaria para los trabajadores que no tienen sindicato», expresó.

Los representantes del sector privado y de las centrales obreras llegaron el lunes a un acuerdo del ajuste del salario mínimo que tendrá un incremento de hasta 7.0 y 7.5 % para el 2026 y 2027 respectivamente.

Para el 2026, el ajuste salarial será de la siguiente manera: 6 % para las empresas 1-10 trabajadores, 6 % de 11-50, 7 % de 51-150, y 7 % de 151 en adelante.

Mientras que para el 2027, el ajuste es: 6 % de 1-10 trabajadores, 6 % de 11-50, 7 % de 51-150 y 7.5 % de 151 en adelante.

Esta negociación debió efectuarse antes del 01 de enero, pero se hizo cuatro meses después y eso pasa porque no hay opción a la libre sindicalización en Honduras, reprochó Durón.

Reiteró que con un sindicato el trabajador tiene la opción de negociar contratos colectivos.

Otro gran problema es que un 78 % de los trabajadores del sector formal recibe menos de 10 mil lempiras, denunció el dirigente obrero, ésto porque no se cumple con el pago del salario mínimo y no existe una supervisión adecuada.

Insistió que muchos de los problemas se solucionarían con la opción a una libre sindicalización. (RO)