“Si todo mundo es empresario, quien chingados va trabajar para quien”, señala economista

Tegucigalpa – Para el economista Carlos Urbizo se debe evitar caer en el error de creer que todos deberían ser empresarios, “si todo mundo es empresario, quien chingados va trabajar para quien entonces”, cuestionó en referencia a la opciones que tienen los tepesianos al regresar al país.

Urbizo indicó también que los tepesianos deben analizar hacer negocios en Honduras, aunque recordó que invertir en el país en este momento representa riesgo.

“El hecho de que una persona tenga ahorros no quiere decir que va a ser inversionista porque hay muchos que tienen aversión al riesgo y no todos queremos ser inversionistas, muchos queremos ser empleados de alguna compañía grande con beneficios, con estabilidad”, dijo.

La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras concluye oficialmente este lunes (08.08.25), aunque el futuro de la comunidad migrante aún podría definirse en noviembre, cuando una Corte del Noveno Circuito de California emita un fallo sobre la cancelación definitiva del programa.

“La situación está bastantes difícil porque el gobierno de Estados Unidos se ha vuelto muy nacionalista y muy celoso de la situación de los migrantes y fue una de las razones por las cuales ganó; el gobierno de Honduras no tiene suficiente fuerza para una negociación en este momento”, indicó.

El exaspirante a la presidencia del país dijo que adicionalmente las actuales autoridades hondureñas no tienen la simpatía del gobierno de Estados Unidos por ser un gobierno socialista, aunque dijo que dependiendo de las personas que intervengan en una negociación con EEUU que a su criterio podría ser el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, o el Papa León XIV.

“Yo considero esa situación sumamente grave, esta gente prácticamente tiene que salir de la noche a la mañana de sus casas. Los hijos que sean norteamericano ya se salvaron, pero los otros estarían bajo la condición de TPS, porque es una situación temporal, pero recuerde que en la vida lo temporal tiene a ser permanente y lo que se dice permanente temportal”. VC