“Si tienen dudas, investiguen, pero no paralicen la construcción de los hospitales”, señala exministra Paredes

Tegucigalpa – La exministra de Salud, Carla Paredes, reapareció este jueves para pronunciarse sobre la paralización de varios proyectos hospitalarios iniciados durante la administración anterior y pidió a las autoridades actuales continuar con las obras mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

“Si tienen dudas, investiguen, pero no paralicen la construcción de los hospitales”, dijo la exfuncionaria, al referirse a los retrasos que enfrentan diversos centros asistenciales en distintas regiones del país.

Paredes cuestionó la decisión de detener los proyectos y lanzó críticas contra las actuales autoridades sanitarias. “No han aprendido de sus errores y eso es muy peligroso para el país”, advirtió.

La exministra defendió el proceso administrativo seguido durante su gestión, señalando que muchos contratos relacionados con la construcción de hospitales no podían firmarse sin la aprobación previa del presupuesto por parte del Congreso Nacional de Honduras.

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«No se confundan que cuando se habla de metro cuadrado no solo estamos hablando del cemento, también hablamos del equipamiento, también hablamos del entrenamiento del recurso humano», detalló.

Agregó que todo está en el contrato hasta el mantenimiento de los mismos por dos años, por lo que este tema lo maneja bien la SIT.

Las declaraciones de Carla Paredes surgen en medio del debate nacional generado por las investigaciones y cuestionamientos en torno a proyectos hospitalarios impulsados en administraciones anteriores. IR