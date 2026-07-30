Frase del día“Si tengo que pagar algo, y si hay responsabilidad en algo por ‘x’ o ‘y’ motivo no tengo ningún problema porque he estado decidido por lo que he creído, hasta dar mi vida, no digamos la libertad”.Por: Proceso Digital29 de julio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Roosevelt Hernández • Exjefe de las FFAA Noticias recientes Al DíaEE.UU. veta importaciones de 43 empresas chinas por presunto uso de trabajo forzoso Portada DigitalPortada Sábado 01.08.2026. ActualidadReal España gana a Platense y es líder en el inicio del Torneo Apertura en Honduras NacionalesCasa por cárcel para Adán Fúnez: Un duro golpe a la memoria de Juan López y la justicia ambiental Al DíaCientos de chilenas rechazan el proyecto para escuchar el latido del feto antes de abortar