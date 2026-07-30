Frase del día

“Si tengo que pagar algo, y si hay responsabilidad en algo por ‘x’ o ‘y’ motivo no tengo ningún problema porque he estado decidido por lo que he creído, hasta dar mi vida, no digamos la libertad”.

Por: Proceso Digital

Roosevelt Hernández • Exjefe de las FFAA

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