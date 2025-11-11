Si simulacro electoral fracasó, entonces lo mismo ocurrió en elecciones de 2021: Director de Cohep

Tegucigalpa – El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho defendió el simulacro electoral del CNE el pasado fin de semana, y dijo que si el oficialismo arguye que “fue un fracaso”, entonces en las elecciones de 2021 ocurrió lo mismo.

– Pidió dejar trabajar a los entes electorales, tal como lo hicieron 90 países en su pronunciamiento de Ginebra.

“Entonces a menos que en 2021 haya habido fraude”, expresó Urtecho ante las aseveraciones de la candidata oficialista, Rixi Moncada, sobre el simulacro electoral del pasado domingo.

Urtecho negó que el simulacro haya sido un fracaso. “Como dijo la presidenta del consejo (Ana Paola Hall), si hay que hacer un segundo, hay que volverlo a hacer”, adicionó.

Recordó que en los comicios de 2021 la iniciativa privada emitió una declaración sobre el simulacro, y este noviembre harán lo propio sobre el ejecutado el reciente fin de semana.

Remarcó que “aquí se ha obviado que los simulacros son para ver dónde están las falencias y dónde hay que mejorar”.

Puntualizó que el Cohep desplegará 1 mil 600 observadores electorales en las elecciones del próximo 30 de noviembre. JS