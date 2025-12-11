Frase del día«Sí se sufrieron amenazas de maras y pandillas a los votantes de Libre, en diferentes partes del país, esto tiene que ser investigado por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas».Por: Proceso Digital11 de diciembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Xiomara Castro • Presidenta de Honduras Noticias recientes DeportesLos ganadores del premio The Best de la FIFA se conocerán el 16 de diciembre Deportes2-2. El Milan se queda a medias PolíticaSegún Marlon Ochoa son más de 17 mil actas las que presentan inconsistencias CalienteUltiman a balazos a mujer mientras transitaba por una calle en Sabá, Colón NacionalesLluvias y chubascos para este domingo en el oriente, norte y noroccidente de Honduras