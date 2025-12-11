spot_img
Frase del día

«Sí se sufrieron amenazas de maras y pandillas a los votantes de Libre, en diferentes partes del país, esto tiene que ser investigado por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas».

Por: Proceso Digital

Xiomara Castro • Presidenta de Honduras

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024