Frase del día

“Si se repiten las elecciones vale la pena preguntarse, quienes estarían en ese tiempo al frente del país y preguntémonos además, si el pueblo hondureño que concurrió a las elecciones para ganarse la paz, estaría dispuesto a consentirlo?”.

Proceso Digital

Ana Paola Hall | Presidenta del CNE

