Frase del día"Si se repiten las elecciones vale la pena preguntarse, quienes estarían en ese tiempo al frente del país y preguntémonos además, si el pueblo hondureño que concurrió a las elecciones para ganarse la paz, estaría dispuesto a consentirlo?".Por: Proceso Digital6 de diciembre de 2025Ana Paola Hall | Presidenta del CNE