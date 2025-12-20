Si se las va a tirar de antiimperialista, no ande pidiendo visa para que les pase lo de Ochoa: Jorge Cálix

Tegucigalpa – Luego que trascendió que Estados Unidos rechazó la petición de visa de Marlon Ochoa, actual funcionario electoral y miembro del partido Libertad y Refundación (Libre), el diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, recomendó no andar pidiendo que le den la visa “para que no le pelen la cara”.

“Mi consejo para usted que me lee, es que si se las va a tirar de antiimperialista, no ande pidiendo que le den la visa para que no le pelen la cara como se la pelaron a Marlon Ochoa”, escribió Cálix en su cuenta de la red social X.

Estados Unidos revoca la visa de Mario Morazán por obstruir los procesos jurisdiccionales del @TjeHonduras.



También rechazó la petición de visa de @MarlonOchoaHN.



Los que no quieren respetar la voluntad popular, tengan mucho cuidado.



El parlamentario, exmiembro del partido Libre, también hizo referencia a la revocación de la visa estadounidense al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mario Morazán por obstruir los procesos jurisdiccionales.

Cálix enfatizó que la medida de EEUU se da contra quienes no quieren respetar la voluntad popular y les recomendó que tengan mucho cuidado. VC