Sí Rusia dice “ganó Libre” y la UE dice lo contrario, se enciende la crisis, advierte exvicecanciller

Tegucigalpa – El exvicecanciller de la República, Antonio García, advirtió este miércoles que si al participar como observador electoral Rusia dice que “ganó Libre” y la Unión Europea dice lo contrario, se puede encender una crisis, por lo que invita a los votantes a llegar a las urnas de forma masiva.

Mediante su cuenta en la red social X, el exfuncionario expresó que “Rusia quiere ser observador electoral en Honduras. ¿Problema? Podría respaldar a Libre (Libertad y Refundación, Libre) sin importar el resultado, como hizo Libre con Correa en Ecuador a pesar de una diferencia de un millón de votos a favor del presidente (Daniel) Noboa”.

García agregó que “Si Rusia dice “ganó Libre” y la UE dice lo contrario, se enciende la crisis”, alertó.

Ante este panorama, el exfuncionario enfatizó que la única salida es la votación masiva e incuestionable.

Honduras asiste a elecciones generales el 30 de noviembre para escoger a su presidente para el periodo 2026-2030, igualmente se eligen a 128 diputados de la Cámara Legislativa y los jefes municipales de 298 alcaldías del país. VC