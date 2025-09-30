“Si revelo la información que tengo no paso de la otra semana”: Roberto Contreras

San Pedro Sula– El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras reveló este martes que la información que tiene en su poder generaría que le quitaran la vida “no pasaría de la otra semana”, afirmó, y sostuvo que el próximo martes se presentará al Ministerio Público para que sea investigado.

Contreras dijo que se entregará ante el Ministerio Público para ser investigado en el presunto caso de desfalco en la alcaldía de la ciudad industrial, puntualizando que no demostrará su inocencia, sino que espera que las autoridades demuestren su supuesta culpabilidad.

“Ayer prácticamente con un comunicado el Ministerio Público condenó a 9 funcionarios municipales a prisión preventiva, la ley municipal es clara y dice que el administrador único es el alcalde y por cualquier acto, el alcalde debe de responder, ellos son inocentes”, manifestó.

Agregó que ante esta persecución política del Poder Judicial, entonces como familia hemos decidido que antes que procedan contra todos los funcionarios, amenazando dejar a San Pedro Sula sin administración municipal, he decidido sin consultar como abogado, desprenderme del antejuicio político y entregarme el martes en Tegucigalpa al MP sin abogado y sin nada, solo que dejen mi Biblia y seis libros más y que procedan con las pruebas que tienen, sentenció en comunicación con HCH matutino.

“No demostraré mi inocencia, quiero que demuestren mi culpabilidad, quiero llegar allá y me digan que tienen. No nací para esconderme ni huir, que tengan la investigación que tengan, mis manos están limpias, lo que tengo es a pulso y trabajo, tengo temor a la manipulación de la justicia por parte del partido de gobierno, porque aquí no hay justicia”, aseguró.

Afirmó que el fiscal general lo quiere en Támara, “pues mándenme para la cárcel que yo sé que soy inocente y que las personas que están presas también lo son”, arguyó.

El edil no dio mayores detalles de la información que dijo que tenía y que le podría costar hasta la vida en menos de una semana, “si revelo lo que se no llegó hasta la próxima semana”, aseguró.

Apuntó que en los próximos días se reunirá con el candidato presidencial Salvador Nasralla y la diputada Maribel Espinoza. IR