“Si Redondo no se presenta, el caso recaerá también a más de 70 diputados de Libre”, advierte exministro Cardona

Tegucigalpa – En su llegada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, dijo que espera que se haga justicia y salir de la incómoda situación en la que se encuentra al reiniciarse la audiencia inicial en el proceso del caso «Chequesol».

“Esperamos que la justicia nos haga justicia y podamos salir bien de esta incómoda situación en la que estamos”, dijo.

El exfuncionario José Carlos Cardona aseguró que no ha recibido ninguna comunicación del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y afirmó que era él quien firmaba los documentos relacionados con la aprobación de fondos en el Congreso.

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Cardona indicó que, si Redondo no se presenta como testigo en el caso, la responsabilidad recae en quienes aprobaron el fondo, destacando que más de 70 diputados de LIBRE estuvieron involucrados.

El exfuncionario advirtió además que esta situación podría destapar hechos aún más turbios dentro del manejo de recursos públicos y cuestionó la transparencia en la gestión legislativa de ese período. IR