Si puestos en Salud los imponen políticos continuará anarquía, advierte CMH

Tegucigalpa- El nombramiento de puestos en la Secretaría de Salud (Sesal), deben ser en base a ley a través de concursos y debe ser decisión exclusiva de las autoridades de Sesal, dijo este martes el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos.

-Si no volvemos a los concursos administrativos en las plazas asistenciales, y se respeta la ley esto va a seguir siendo un Estado botín, dijo Santos.

“Hay una situación anárquica en la administración de la Secretaría de Salud la situación va a empeorar si continúa el caos en los centros de salud y en los hospitales, porqué la ley ya dice cómo se deben elegir a las personas que van a dirigir los hospitales las regiones departamentales regiones de área”.

El nombramiento de esos puestos es a través de un concurso administrativo, donde se deben tomar los mejores currículos y no se escoge de manera política, sino que se hace en función de méritos, eso es así en base a ley, insistió el galeno.

“Pero ahora si no le gusta el director o cualquier jefe de área ahora ellos (políticos, los colectivos), van a decir que quieren que los quiten y no se va a respetar la ley, donde no se respeta la ley hay anarquía”, remarcó.

Añadió que el CMH, respeta la ley del sistema republicano hondureño, que habla y sostiene que debe haber separación de poderes en Honduras, y el Poder Legislativo no puede estar inmiscuido en el Poder Ejecutivo.

El Poder Legislativo (diputados), no debe tener ninguna injerencia, “si no volvemos a los concursos administrativos en las plazas asistenciales, esto va a seguir siendo un Estado botín, cada partido político que llega a ganar las elecciones va a considerar que tiene derecho a poner los directores, los médicos y las enfermeras”.

Finalmente, reiteró que las decisiones administrativas de nombramientos le competen única y exclusivamente al ministro de Salud y sus viceministros, y ahí no tiene que meterse nadie ni siquiera el Colegio Médico ni el Colegio de Enfermeras. LB