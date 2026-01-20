Si PN preside el Legislativo, ningún liberal será parte de junta directiva: Nasralla

Tegucigalpa – El excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla dijo este martes que si el Partido Nacional impone a un presidente en el Legislativo, su posición es que ningún diputado liberal sea parte de la directiva del Congreso Nacional.

–Nasralla pide que si el presidente de junta directiva del CN es nacionalista, ningún diputado liberal sea parte de la directiva.

A criterio de Nasralla “esa será una junta directiva corrupta si no es presidida por un diputado del Partido Liberal”.

El expresidenciable aseguró además que el apoyo de los diputados opositores a la planilla liberal para presidir el Congreso Nacional no será bajo ningún compromiso.

Dijo que la propuesta de que un liberal – Yuri Sabas o Marlon Lara- presida el Congreso N Nacional busca que el pueblo hondureño tenga una mejor calidad de vida mediante decisiones que se tienen que tomar desde el Legislativo y que “además tengamos los votos de las personas sanas de los otros partidos que quieran apoyar a cambio de nada”.

“Si los nacionalistas votan por nosotros, nosotros no le vamos a dar nada, si los de Libre (Libertad y Refundación) votan por la planilla liberal, nosotros no les vamos a dar nada, solamente les garantizamos que va a haber una presidencia y una junta directiva que honesta”, aseveró el expresidenciable.

Sobre una tercera postulación liberal de Jorge Cálix, tras ser inscrito como diputado por Olancho, Nasralla dijo que tendría que ir a votación, aunque aclaró que hasta el mediodía de este martes no había otra postulación además de Lara y Sabas.

A propósito de esta inscripción, Nasralla dijo que él no se opongo a que Cálix sea diputado, “yo solo me apongo a que en Honduras la ley no se cumple”, aseguró al agregar que todas las componendas de ese tipo terminan perjudicando al pueblo. VC