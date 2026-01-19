Si nuevo gobierno no rompe prácticas heredadas, seguirán las consecuencias: Gabriela Castellanos

Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, señaló este lunes que si el nuevo gobierno no rompe con las prácticas heredadas e intensifica la lucha contra la corrupción, Honduras seguirá con la misma farsa y consecuencias.

“Si el próximo ciclo político no rompe con las prácticas heredadas y no asume la lucha anticorrupción como una política de Estado, Honduras seguirá pagando el costo de una farsa que se repite con distintos actores, pero con las mismas consecuencias”, expresó.

Castellanos a través de su cuenta de red social “X”, reflexionó sobre la llegada del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el poder y como fue su gobierno.

Recordó que la llegada de Libre estuvo marcada por una narrativa ambición de prometer la refundación del Estado, combate frontal a la corrupción y el compromiso de desmontar las estructuras que capturaron lo público.

La bandera anticorrupción se presentó como el eje central de ese nuevo ciclo político, con anuncios contundentes como la instalación de la CICIH y una supuesta ruptura definitiva con el pasado reciente, posteó.

DISCULPEN MI CASTELLANO

El circo que se va



Indicó que al fin del mandato de Xiomara Castro, nunca se instaló la CICIH pese a negociaciones prolongadas con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), memorandos y reiterados anuncios.

La directora del CNA analizó que el proceso de instalación de la CICIH se estancó por no aprobar reformas legales en el Congreso Nacional que ocasionó vaciar de contenido el compromiso original y reforzar la percepción de protección política frente a eventuales investigaciones.

Aunque destacó decisiones como la derogación de la Ley de Secretos y la eliminación de fideicomisos opacos que, durante años, facilitaron el uso discrecional de fondos públicos; Sin embargo, consideró que fueron insuficientes frente a un fenómeno que no solo persistió, sino que se adaptó y encontró nuevas formas de reproducción dentro del aparato estatal.

Subrayó que el CNA documentó múltiples casos de nepotismo en distintas instituciones del Estado, incluyendo la designación de familiares directos de la pareja presidencial y de altas autoridades en cargos estratégicos.

Añadió que nunca recibieron respuestas institucionales claras ni investigaciones con consecuencias visibles.

Escándalos

Castellanos mencionó la divulgación de un video que vinculaba al cuñado de la presidenta y diputado del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, con actores del crimen organizado fue minimizado desde el oficialismo, contribuyendo a enterrar definitivamente cualquier posibilidad de avanzar en un mecanismo internacional anticorrupción creíble.

Seguidamente, manifestó el caso de Korium en la que miles de personas resultaron afectadas por una estafa financiera, evidenciaron además una peligrosa confusión entre responsabilidad pública e intereses privados.

Siguió con el caso del “cheque video” que evidencia uso clientelar de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), procesos de compras directas en el sector seguridad con proveedores cuestionados; y la persistencia de prácticas históricas, como las planillas fantasma en el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).

La directora del CNA acentuó que son hechos distintos, pero conectados por un mismo patrón: la debilidad en los controles y tolerancia política.

Por otro lado, aseveró que el Congreso Nacional fue consolidándose como un espacio estéril para las reformas estructurales prometidas.

Concluyó que la ciudadanía expresó su descontento en las urnas en noviembre 2025. Más allá de lecturas partidarias, el mensaje fue claro: la distancia entre las promesas y los resultados fue demasiado amplia. AG