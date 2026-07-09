“Si no quieren aprobar reformas de la ENEE, que pongan paneles solares”: Presidente de la ANDI

Tegucigalpa – El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fernando García, advirtió que la falta de consensos para las reformas eléctricas provocaría que la población busque alternativas de generación, como paneles solares y sistemas propios, ante la deficiente calidad del servicio.

Según el empresario, sin una reforma estructural para la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), los hogares, comercios e industrias continuarán bajo el flagelo de los apagones a gran escala.

El dirigente de la empresa privada también afirmó haber experimentado interrupciones del servicio eléctrico tanto en su oficina como en su vivienda durante las últimas semanas.

«Si no se hace nada con la ENEE, todos vamos a poner paneles solares y la ENEE no va a existir. Si no quieren hacer algo eficiente en la ENEE para que sea más barato conseguir energía, para mí, que pongan los paneles solares», afirmó.

García explicó que, aunque instalar sistemas personales representa una inversión inicial elevada, para muchos usuarios podría convertirse en una opción viable ante la falta de confiabilidad del servicio.

«La ENEE no sirve, es simple y sencillamente», agregó.

El representante empresarial también defendió que la ENEE todavía puede ser recuperada, pero advirtió que se requiere actuar con rapidez y mejorar los procesos administrativos y de gestión.

«Esto no es de ahora, esto tiene 20 años. Han pasado gobiernos liberales, gobiernos nacionalistas, gobiernos de Libre, otro gobierno nacionalista. Esto no funciona y no es culpa de nadie, esto es culpa de mala gestión de los políticos», concluyó García. AD