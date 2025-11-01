“Si no nos unimos, nos hundimos”: Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa – El candidato a alcalde por el Distrito Central, Juan Diego Zelaya, pidió hoy defender a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

“Si no nos unimos, nos hundimos”, parafraseo al tiempo que denunció que el plan Venezuela ya está en su última fase.

Consideró que la instalación de una Comisión Permanente es un asalto al Congreso Nacional.

Razonó que defender a Cossette López es defender a la democracia ya que es lo único que le falta al oficialismo, su salida, para tener el control total del proceso electoral.

“Si nos hacemos un nudo como hondureños ellos van a tomar el control de todo así como se hizo en Venezuela”, alertó.

Finalmente dijo que no se trata de un tema partido político sino de país. PD