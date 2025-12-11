Si no hay declaratoria del CNE antes del 30 de diciembre, la decisión pasa al Congreso: Redondo

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, amenazó este jueves que si el Consejo Nacional Electoral no emite una resolución antes del 30 de diciembre sobre los comicios generales, ese poder del Estado tomará la decisión.

“Si no emiten la resolución el 30 de diciembre, ojalá que lo hagan y encuentren el camino, pero después de ver los números inflados y anomalías. “Si no emiten la resolución va a pasar al Congreso Nacional, la Constitución es clara, hay que tener las reglas claras”, declaró a periodistas.

Manifestó que los audios divulgados por el Ministerio Público reflejan lo que está ocurriendo lo que se había planificado de un fraude electoral.

Recordó que el Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó al CNE una solicitud de anular las elecciones generales, cuya petición respalda alegando que hubo injerencias de maras y pandillas, como de Estados Unidos mediante el presidente Donald Trump.

Redondo criticó a las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, por realizar un cambio no obligatorio en la comparación de la validación biométrica para impedir fraude electoral.

Afirmó que hubo un enorme porcentaje, casi un 100 %, que no hubo una validación biométrica garantizada en los centros de votación debido a la resolución de las consejeras.

El presidente del Congreso Nacional indicó que el país está en un concurso de flagrancia de varios delitos.

Cuestionó a las consejeras por salir a denunciar la inoperancia e incapacidad de uno de los proveedores de la divulgación de resultados como forma de lavarse las manos de sus violaciones a la ley.

Redondo se jactó de defender a las consejeras cuando eran atacadas por sus propios partidos políticos, incluso se jactó de no darle trámite a la solicitud de renuncia de Hall y ella se quedó feliz en su cargo.

“Nadie debe intimidar a las consejeras, pero si se sienten intimidadas porque han violentado la ley que enfrenten; que no se hagan victimas por el sexo”, exteriorizó.

Añadió que al CNE se le otorgó un presupuesto de cuatro mil 300 millones de lempiras y desarrollaron una “chabacanada” en el proceso electoral general de 2025.

Incluso consideró que las misiones de observación electoral en el país no sirven señalando que no aportan nada al apuntar en un papel todas las irregularidades si no tomará decisiones.

Por otro lado, se refirió al indulto a Juan Orlando Hernández en EEUU, y lo consideró como una burla a los fiscales estadounidenses de parte de Donald Trump que no le importa que introduzcan a esta nación miles de toneladas de cocaína.

Consultado por su derrota en las elecciones generales, respondió que se tiene que revisar los hechos porque hubo injerencia e intimidación a la población hondureña. AG