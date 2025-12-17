Tegucigalpa– El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, subrayó este miércoles que en caso de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), no de la declaratoria para el 30 de diciembre, la institución castrense respetará que el proceso quede en manos del Congreso Nacional.

Indicó en primera instancia que respaldarán los resultados que den a conocer en la declaratoria final las autoridades del CNE, pero también la Constitución es clara y dice que al no dar una respuesta oficial al 30 de diciembre, este proceso pasará a manos del Congreso Nacional.

“Hay que leer la Constitución, en ella se dice que, si no hay resultados al 30 de diciembre por el CNE, eso pasa al Congreso Nacional y ellos determinarán quién es el candidato presidente para que haya una alternabilidad”, manifestó.

El general Roosevelt no negó en ninguna de las partes el documento publicado el martes en el que además de tratar de imbéciles a los oficiales que cumplían con su labor, también les dibuja un escenario político en el que según él, el Congreso seré el que defina la situación política poselectoral hasta dar paso a un gobierno de transición de dos años.

Tampoco negó los improperios y amenazas que según ese mismo documento, vertió contra el periodista Renato Álvarez.

Reafirmó su teoría política respecto al futuro hondureño al decir “si no me equivoco se hace un llamado al gabinete, donde el ministro de Gobernación lo preside y garantizaría la alternabilidad del poder”.

Afirmó que el ejército está al interior del Infop y que ellos están resguardando las urnas. Pero no explicó lo que hacen para contrarrestar los grupos agresivos de Libre que estuvieron a punto, según ha trascendido en los reportes de incendiar el local además de causar daños mayores.

Si no hay declaratoria al 30 de diciembre, el proceso quedará en manos del CN, advierte jefe de las FFAA pic.twitter.com/IMzGFRhwb3 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 17, 2025

Había un superior a cargo y perdió el control

Confirmó que miembros del Ejército participaron en el desalojo de las personas que estaban con el alcalde Jorge Aldana el lunes, por lo que hay una misión constitucional que cumplir, dónde según él videos muestran que varios oficiales participaron en el mismo.

Tras la acción a la que Roosevelt acudió fue se separado el coronel Israel Alberto Rodríguez Oliva, comandante del batallón canino, así como relegado de su cargo también está el coronel Denis Omar Cardona Romero, comandante del 21 Batallón de la Policía Militar; el teniente coronel Geovanny Casco Martínez y otros mandos amenazados

Para Hernández se separó de su cargo al oficial encargado de la misión que resguardaba las instalaciones del INFOP, la noche del lunes que se registraron los primeros disturbios tras violentos desalojos. “Él perdió el mando y el control», puntualizó.

Apuntó que los desalojos y poner orden en las instalaciones donde hay protestas le corresponde a la Policía Nacional y no al Ejército.

Igualmente, el jefe militar que concluye su mandato este jueves 18 de diciembre dijo que estaría agradecido si la presidenta le nombra como nuevo ministro de Defensa a la vez que reafirmar su simpatía con el partido Libertad y Refundación. IR