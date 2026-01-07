Si no hay consenso en el PN, Asfura será el gran elector del candidato a presidente del CN

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera, afirmó este miércoles que desde esta fecha hasta el 21 de enero habrá intensos cabildeos de quienes aspiran a la presidencia del Congreso Nacional, incluyendo a los tres nacionalistas: Tomás Zambrano, Marco Midense y Carlos Roberto Ledezma, así como los liberales; Iroskha Elvir, Marlon Lara y Yuri Sabas.

Incluso, el 22 de enero, que es la fecha en que se elige en propiedad la junta directiva, prevé el parlamentario, seguirán estas reuniones.

“Es normal que cada quien haga sus reuniones, sus fuerzas, sus lobbies, su conquista de votos para poder llegar a 65”, dijo Rivera al agregar que “ya si el Partido Nacional toma una determinación será la bancada del partido junto al presidente electo, Nasry Asfura quien tomaría la decisión”, puntualizó.

Rivera dijo que en el Partido Nacional, “el gran elector siempre ha sido el presidente electo, ha sido una tradición en nuestro partido. No sé en el Partido Liberal, pero nosotros tenemos una disciplina de diálogo permanente con la persona que esta electa presidente, así fue con Porfirio Lobo Sosa, con Juan Orlando Hernández Alvarado, con Ricardo Maduro Joest, con Rafael Leonardo Callejas”.

En esta etapa de consensos, afirmó, en el nacionalismo prevalece mucho la opinión de los alcaldes, de la dirigencias y de los diputados y sobre todo la opinión del presidente electo.

No obstante, agregó el diputado que ya lo que decidan los 128 diputados o los 65 que es la cifra requerida para elegir la junta directiva del Congreso Nacional, es lo que prevalecerá el 23 de enero para el 25 instalar la primera legislatura del nuevo Congreso Nacional. VC